Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня

По данным на 18:00 11 мая, в ряде регионов страны наблюдаются осадки и усиление ветра.

По данным на 18:00 11 мая, в ряде регионов страны наблюдаются осадки и усиление ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Грозы и проливные дожди зафиксированы в Нафталане, Шеки, Гёйгёле, Закатале, Дашкесане, Гедабее, Шемкире, Тове, Белокане и Геранбое.

В ряде районов дует западный ветер. Его максимальная скорость достигла 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Тертере, 17 м/с в Баку и на Апшеронском полуострове, 16 м/с в Мингячевире, 15 м/с в Кельбаджаре и Шеки.

Около 17:05 в Шекинском и Тертерском районах выпал град диаметром 5–7 мм, а в Дашкесанском районе — 1 мм.

По прогнозам, нестабильные погодные условия сохранятся в стране до вечера 15 мая.