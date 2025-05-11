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Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня По данным на 18:00 11 мая, в ряде регионов страны наблюдаются осадки и усиление ветра.
Экология
11 мая 2025 г. 18:35
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня

По данным на 18:00 11 мая, в ряде регионов страны наблюдаются осадки и усиление ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Грозы и проливные дожди зафиксированы в Нафталане, Шеки, Гёйгёле, Закатале, Дашкесане, Гедабее, Шемкире, Тове, Белокане и Геранбое.

В ряде районов дует западный ветер. Его максимальная скорость достигла 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Тертере, 17 м/с в Баку и на Апшеронском полуострове, 16 м/с в Мингячевире, 15 м/с в Кельбаджаре и Шеки.

Около 17:05 в Шекинском и Тертерском районах выпал град диаметром 5–7 мм, а в Дашкесанском районе — 1 мм.

По прогнозам, нестабильные погодные условия сохранятся в стране до вечера 15 мая.

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