О нас

Нестабильная дождливая погода продержится до конца недели

Нестабильная дождливая погода продержится до конца недели Нестабильная дождливая погода продержится в Баку и на Апшеронском полуострове до конца недели.
Экология
5 декабря 2022 г. 11:58
Нестабильная дождливая погода продержится до конца недели

Нестабильная дождливая погода продержится в Баку и на Апшеронском полуострове до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.

Она отметила, что в результате вторжения на территорию страны арктического циклона и холодного атмосферного фронта, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая, холодная погода:

"В связи с текущими синоптическими условиями температура воздуха снизилась. В настоящее время температура на 3 градуса ниже климатической нормы. В течение дня в Баку и на Апшеронском полуострове будут наблюдаться периодические осадки, в некоторых пригородах ожидается мокрый снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха будет до 3-5 градусов тепла. В некоторых регионах временами дожди, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных районах осадки, вероятно, усилятся”.

По словам Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная, дождливая, холодная погода продержится в регионах до полудня 7 декабря, а в Баку и на Апшеронском полуострове - до конца недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Unstable weather conditions to continue until weekend 
Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək

Экслюзивные новости

Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi