Нестабильная дождливая погода продержится до конца недели

Нестабильная дождливая погода продержится в Баку и на Апшеронском полуострове до конца недели.

Нестабильная дождливая погода продержится в Баку и на Апшеронском полуострове до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.

Она отметила, что в результате вторжения на территорию страны арктического циклона и холодного атмосферного фронта, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая, холодная погода:

"В связи с текущими синоптическими условиями температура воздуха снизилась. В настоящее время температура на 3 градуса ниже климатической нормы. В течение дня в Баку и на Апшеронском полуострове будут наблюдаться периодические осадки, в некоторых пригородах ожидается мокрый снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха будет до 3-5 градусов тепла. В некоторых регионах временами дожди, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных районах осадки, вероятно, усилятся”.

По словам Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная, дождливая, холодная погода продержится в регионах до полудня 7 декабря, а в Баку и на Апшеронском полуострове - до конца недели.