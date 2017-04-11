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    Нестабильные погодные условия в Азербайджане сохранятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку ожидается переменная облачность, в основном без осадков

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах полуострова возможны незначительные осадки. Северный ветер днем перейдет в юго-восточный.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

    Атмосферное давление будет выше нормы – 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 12 апреля и будет в основном благоприятен для метеочувствительных людей, днем временами усиливающийся южный ветер на фоне спада атмосферного давления 13 апреля может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

    В районах Азербайджана местами будут грозы, осадки, в горных территориях ожидается снег и туман.

    Днем в основном без осадков. 

    Будет преобладать западный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

    Согласно предупреждению, нестабильные погодные условия продлятся до второй половины дня 12 апреля. 

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