Нестабильные погодные условия в Азербайджане сохранятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах полуострова возможны незначительные осадки. Северный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 12 апреля и будет в основном благоприятен для метеочувствительных людей, днем временами усиливающийся южный ветер на фоне спада атмосферного давления 13 апреля может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана местами будут грозы, осадки, в горных территориях ожидается снег и туман.

Днем в основном без осадков.

Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно предупреждению, нестабильные погодные условия продлятся до второй половины дня 12 апреля.