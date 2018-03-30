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    Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще несколько дней

    Бюро прогнозов: Температура воздуха начнет постепенно расти

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Стало известно, сколько дней на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода.

    Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, в течение суток на территории страны будет преобладать северо-западный ветер.

    По ее словам, с полудня 31 марта ожидается постепенное стихание наблюдаемого сейчас ветра: 

    "Завтра на территории страны ожидается умеренный северо-восточный ветер".

    Специалист сообщила, что 30-31 марта температура воздуха снизится на 5-10 градусов:

    "Сегодня и завтра в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра с полудня температура воздуха начнет постепенно повышаться".

    Г.Мамедова отметила, что с 1 апреля погодные условия стабилизируются.

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