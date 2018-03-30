Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще несколько дней

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Стало известно, сколько дней на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода.
Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, в течение суток на территории страны будет преобладать северо-западный ветер.
По ее словам, с полудня 31 марта ожидается постепенное стихание наблюдаемого сейчас ветра:
"Завтра на территории страны ожидается умеренный северо-восточный ветер".
Специалист сообщила, что 30-31 марта температура воздуха снизится на 5-10 градусов:
"Сегодня и завтра в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра с полудня температура воздуха начнет постепенно повышаться".
Г.Мамедова отметила, что с 1 апреля погодные условия стабилизируются.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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