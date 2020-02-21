Названы наиболее загрязняющие Каспий районы Абшерона

Сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели очередной мониторинг вдоль побережья Каспийского моря на территории Абшеронского полуострова, взяты образцы морской воды, проведены микробиологические анализы.

Как передает Report, сотрудница управления Нармин Бабашова сообщила, что в результате мониторинга выяснилось, что больше всего стоки, загрязняющие Каспий, формируются на территории Сураханского района.

По ее словам, формируемые на территории района сточные воды, в том числе посредством Абшеронского магистрального канала, стекают в море, не проходя очистку и обеззараживание: "Сточные воды, формируемые в поселках Балаханы, Сабунчу, Забрат-1, Забрат-2, Рамана и Новый Рамана Сабунчинского района, посредством Говсанского канала непосредственно стекают с береговой зоны в море. По результатам мониторингов, вода Каспия также загрязнена вдоль береговой зоны поселка Г.З.Тагиева, находящегося в административном подчинении г.Сумгайыт.

Из-за отсутствия в поселке централизованной канализационной сети сточные воды организаций, предприятий и жилых домов стекают непосредственно в Каспийское море. Результаты мониторингов на названных территориях Абшеронского полуострова позволят говорить, что в стекающих в Каспий водах повышена норма химических и биологических загрязнений, бактерий, вызывающих кишечную палочку".

По словам Н.Бабашовой, руководителям предприятий и организаций сделано очередное предупреждение, связанное с установкой очистительных устройств во избежание спуска неочищенных сточных вод в водный бассейн, направлены письма с уведомлениями.

Мониторинги вдоль Каспийского побережья на Абшеронском полуострове продолжаются.