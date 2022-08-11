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НАНА назвала виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения в Каспийском море

НАНА назвала виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения в Каспийском море Сотрудник Института зоологии участвовал в экспедиции в Каспийском море.
Экология
11 августа 2022 г. 13:17
НАНА назвала виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения в Каспийском море

Ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Института зоологии, доцент, кандидат наук Сулейман Сулейманов совместно с сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов на научно-исследовательском судне "Алиф Гаджиев" провели комплексные работы по экологическому мониторингу в азербайджанском секторе Каспийского моря с целью исследования экологических процессов и их воздействия на окружающую среду, изучения биологических ресурсов и гидрометрологического состояния моря, а также получения необходимой информации для оценки текущей экологической ситуации.

Об этом Report сообщили в Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе экспедиции ихтиологические материалы были собраны на 45 станциях.

Установлено, что в связи с изменившимися экологическими условиями в Каспийском море в последние годы (понижение уровня моря, воздействие сильного загрязнения и т.д.), состояние обитающих в Каспийском море рыб (сельдь, кефаль и каспийская килька) удовлетворительное, а состояние проходных и полупроходных рыб (обычный сазан, кутум, вобла, восточный лещ и уклейки) - неудовлетворительное.

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