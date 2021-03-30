Начато служебное расследование в связи с незаконной охотой в Гахе

"В Министерстве экологии и природных ресурсов создана рабочая группа и начато служебное расследование в связи с лицами, допустившими служебную халатность по вопросу незаконной охоты иностранных туристов в Гахе".

"В Министерстве экологии и природных ресурсов создана рабочая группа и начато служебное расследование в связи с лицами, допустившими служебную халатность по вопросу незаконной охоты иностранных туристов в Гахе".

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов в ходе выступления на "Экспертном часе".

По его словам, в настоящее время работа в этом направлении продолжается: "Если установят, что какой-либо сотрудник допустил нарушение закона, будут приняты серьезные меры, и общественность будет проинформирована об этом”.