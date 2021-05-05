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На Каспии высота волн достигла 4,5 метров, в Шахдаге и Хыналыге выпал снег

На Каспии высота волн достигла 4,5 метров, в Шахдаге и Хыналыге выпал снег Высота снежного покрова составила в Шахдаге 5 см, в Хыналыге 3 см
Экология
5 мая 2021 г. 12:31
На Каспии высота волн достигла 4,5 метров, в Шахдаге и Хыналыге выпал снег

Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны резко изменились погодные условия, выпали осадки, местами принявшие интенсивный характер.

Дул северо-западный ветер, местами с усилением. В результате проливных дождей в большинстве рек увеличился уровень воды. В реках Эсрик, Эсрикчай, Джырдахан, Кюрекчай, Гянджачай, Алаханчай наблюдались кратковременные сели и наводнения. В Шахдаге и Хыналыге выпал снег. Высота снежного покрова составила в Шахдаге 5 см, в Хыналыге 3 см.

Объем выпавших осадков в Верхнем Карабахе составил 5-16 мм, в Дашкесане - 24 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 3-14 мм, в Нафталане - 21 мм, на Большом Кавказе - 2-16 мм, местами 25-40 мм, в Центральном Аране - 2-6 мм, в Тертере - 21 мм (41% месячной нормы), в Мингячевире - 17 мм (37% месячной нормы), в Лянкяран-Астаринской зоне - 2 мм, в Нахчыванской АР - 1-9 мм.

Скорость северо-западного ветра достигала в Нефтчале 28 м/с, в Билясуваре - 20 м/с, в Нафталане - 18 м/с, на Абшеронском полуострове: в Баку, Маштаге, на острове Гум - 28 м/с, в Пираллахи - 25 м/с, в Сумгайыте - 24 м/с, на острове Чилов, Нефтяных камнях - 20 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 4.5 метров.

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Версия на азербайджанском языке Şahdağ və Xınalıqda qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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