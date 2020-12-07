На горных вершинах почтили Гейдара Алиева и Ататюрка

Братская группа азербайджано-турецких альпинистов совершила восхождение на "пик Гейдара" и "пик Ататюрка" приуроченное ко дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа, великого Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики, лидера братско

Братская группа азербайджано-турецких альпинистов совершила восхождение на "пик Гейдара" и "пик Ататюрка" приуроченное ко дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа, великого Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики, лидера братского турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что члены группы во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиевым вначале почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, затем возложили цветы к памятнику великого лидера Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в Баку.

Несмотря на непростой рельеф массива "Гызыл гая" хребта "Башдаг" Больших Кавказских гор, участники группы поднялись на "Пик Гейдара" и "Пик Ататюрка" с бодрым духом и радостью победы. Они возложили цветы к барельефам, почтили память, развевая флаги Азербайджана и Турции.

По словам Ибрагимовой, посещение вершин, носящих имя великих людей в дни победы Азербайджана в Карабахе стало особенным.