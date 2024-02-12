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Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28

Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28 Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил вопросы сотрудничества с президентом COP28, министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабер.
Экология
12 февраля 2024 г. 15:56
Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил вопросы сотрудничества с президентом COP28, министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль-Джабером.

Как передает Report, об этом говорится в публикации официальной страницы COP28 в соцсети "Х".

"Президент COP28 Султан Аль-Джабер встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана и назначенным президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в кулуарах Всемирного саммита правительств, чтобы обсудить сотрудничество на пути к COP29", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev meets with COP28 President
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev COP28-in prezidenti ilə görüşüb

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