О нас

Мухтар Бабаев обсудил с представителем МИД Германии совместную деятельность в сфере климата

Мухтар Бабаев обсудил с представителем МИД Германии совместную деятельность в сфере климата Президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC 2024), встретился с американо
Экология
17 февраля 2024 г. 19:37
Мухтар Бабаев обсудил с представителем МИД Германии совместную деятельность в сфере климата

Президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC 2024), встретился с американо-немецким экоактивистом, специализирующимся в сфере политики по изменению климата, специальным уполномоченным по международной климатической политике Министерства иностранных дел Германии Джениффер Морган.

Как передает Report, информация об этом размещена в официальном аккаунте COP29 в соцсети Х.

В публикации отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили важность совместной работы над расширением климатической деятельности и построением устойчивого и инклюзивного будущего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Almaniya arasında iqlim sahəsində birgə fəaliyyət müzakirə edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Энтони Блинкеном
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Энтони Блинкеном
17 февраля 2024 г. 20:25
Президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
17 февраля 2024 г. 19:43
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом ЕК
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом ЕК
17 февраля 2024 г. 18:34
Президенты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
ФотоПрезиденты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
17 февраля 2024 г. 16:43
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
17 февраля 2024 г. 13:50
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
17 февраля 2024 г. 13:48
Президент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
16 февраля 2024 г. 22:29
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
16 февраля 2024 г. 21:58
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
16 февраля 2024 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi