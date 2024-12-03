Мухтар Бабаев: "Бакинская гармония" станет шагом к расширению прав сельских общин и адаптации к климату

Климатическая инициатива "Бакинская гармония", представленная на COP29 в Баку, станет важным шагом в расширении усилий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухе.

Климатическая инициатива "Бакинская гармония", представленная на COP29 в Баку, станет важным шагом в расширении усилий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухе.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на министерском диалоге по финансовым вопросам в рамках 16-й сессии Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Эр-Рияде.

По его словам, упомянутая инициатива направлена на расширение прав и возможностей сельских общин, женщин и молодежи.

"Она призвана обеспечить устойчивость сельского хозяйства к изменению климата путем расширения сотрудничества между многосторонними и национальными банками развития. Основная цель заключается в устранении пробелов в финансировании и оказании поддержки фермерам в адаптации к изменяющемуся климату путем предотвращения эрозии почв и внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства", - сказал он.

Мухтар Бабаев, среди прочих достижений на COP29, отметил полное введение в действие статьи 6 Парижского соглашения и запуск Фонда компенсации потерь и ущерба.

Говоря о фонде, президент COP29 подчеркнул, что он окажет важнейшую финансовую поддержку странам, наиболее пострадавшим от последствий изменения климата, включая засуху: "Это огромный шаг на пути решения проблемы потери и ущерба климату и помогает уязвимым сообществам справляться с последствиями деградации земель".

По словам Мухтара Бабаева, полное функционирование статьи 6 Парижского соглашения позволит сформировать международные углеродные рынки, что предоставит новые финансовые возможности для восстановления земель и лесного хозяйства, привлекая как государственные, так и частные инвестиции.

"Для полного раскрытия потенциала этих финансовых механизмов, необходимо устранить ключевые барьеры. Решающее значение имеет создание более благоприятных условий для участия частного сектора с помощью нормативных актов и финансовых стимулов. Государственное финансирование, включая гранты, субсидии и налоговые льготы, может помочь в реализации долгосрочных проектов по восстановлению, которые приносят как экологические, так и социальные выгоды. Вместе мы сможем преобразовать финансовую систему, чтобы поддержать возрождение нашей земли и обеспечить устойчивое будущее для всех", - заключил Бабаев.