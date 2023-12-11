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Министр экологии: Азербайджан – подходящая площадка для COP29

Министр экологии: Азербайджан – подходящая площадка для COP29 Азербайджан станет подходящей площадкой для решения насущных проблем нашего времени.
Экология
11 декабря 2023 г. 19:34
Министр экологии: Азербайджан – подходящая площадка для COP29

Азербайджан является подходящей площадкой для проведения COP29 и решения насущных проблем нашего времени.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на пленарном заседании заключительной сессии СОР28.

“Я рад объявить о стремлении Азербайджана провести COP29 в Азербайджане в 2024 году. Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество снова собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени”, – сказал министр.

М.Бабаев выразил благодарность странам восточноевропейской группы за их решение одобрить Азербайджан в качестве принимающей страны для COP29: “Ценная поддержка со стороны стран Группы еще раз отражает общую приверженность объединению наших усилий по борьбе с изменением климата и построению лучшего будущего для всех. Наша приверженность устойчивому развитию — это не просто обещание, а реальность, отраженная в нашей национальной политике и действиях”.

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Версия на английском языке Ecology minister: Azerbaijan – fitting stage for COP29
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: “Azərbaycan COP29 üçün uyğun platformadır”

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