Министр экологии: Азербайджан – подходящая площадка для COP29

Азербайджан станет подходящей площадкой для решения насущных проблем нашего времени.

Азербайджан является подходящей площадкой для проведения COP29 и решения насущных проблем нашего времени.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на пленарном заседании заключительной сессии СОР28.

“Я рад объявить о стремлении Азербайджана провести COP29 в Азербайджане в 2024 году. Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество снова собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени”, – сказал министр.

М.Бабаев выразил благодарность странам восточноевропейской группы за их решение одобрить Азербайджан в качестве принимающей страны для COP29: “Ценная поддержка со стороны стран Группы еще раз отражает общую приверженность объединению наших усилий по борьбе с изменением климата и построению лучшего будущего для всех. Наша приверженность устойчивому развитию — это не просто обещание, а реальность, отраженная в нашей национальной политике и действиях”.