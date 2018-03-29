Министерство: В настоящее время уровень запыленности в Баку превышает санитарные нормы на 32% - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В связи с наблюдаемой в Баку и на Абшероне запыленностью Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов работает в оперативном режиме, проводя замеры каждые три часа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

По информации, полученной из станций автоматического и стационарного мониторинга, замеряющих качество воздуха, 29 марта 2018 года уровень запыленности в Баку и на Абшероне по состоянию на 15:00 возрос, превысив допустимые санитарные нормы на 32%.

Напомним, что по состоянию на 09:00 он превышал норму на 20%, а по состоянию на 12:00 – на 25%.

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В связи с наблюдаемой в Баку и на Абшероне запыленностью Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов работает в оперативном режиме, проводя замеры воздуха каждые три часа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

По информации, полученной из станций автоматического и стационарного мониторинга, замеряющих качество воздуха, 29 марта 2018 года уровень запыленности в Баку и на Абшероне на 12:00 еще более увеличился, превысив на 25% допустимые санитарные нормы.

Напомним, что по состоянию на 09:00 сегодня показатель запыленности составлял 20%.