Министерство: В динамике оползня в Шемахе имеется серьезная активность, произошли новые обвалы

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В динамике оползня в Шемахе имеется серьезная активность".

Об этом Report сообщил начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Он напомнил, что в квартале 48А города Шемаха несколько месяцев назад имели место случаи оползня, проседания: "Сейчас в динамике этого оползня наблюдается значительный рост. В последние дни на древней оползневой зоне на 106-111 км дороги Баку-Шемаха вновь произошли обвалы. Сейчас дорога расчищена, работают транспортные средства".

По словам начальника, отрезок 132-156 км магистрали Баку-Агсу тоже является оползневой зоной: "В последние дни на территории активизировались оползневые процессы, в результате зарегистрированы обвалы и разрушения. На территории в нескольких зонах образовались новые локальные места оползней".

А. Гаралов отметил, что активность началась на оползневой зоне Сальян на Агсуинском перевале: "Оползень имеет место в селе Гаравелли Шемахинского района, там тоже зафиксирована определенная активность. Оползневая зона Муганлы в Шемахе – историческая оползневая зона, там при интенсивных атмосферных осадках активизируются оползневые процессы. В прошлом году жители более 60 домов с территории были переселены, на этой территории опять зафиксирована активность".

По словам специалиста, на автомобильной дороге Чухурюрд на территории села Медресе тоже наблюдается активность.

А. Гаралов отметил, что сейчас в Шемахе есть находящиеся в аварийном состоянии дома: "Невозможно массовое переселение всех. Многие из тех домов стали аварийными не из-за оползневого процесса, а из-за строительства по старой конструкции, потому что воды непосредственно стекают к фундаменту".