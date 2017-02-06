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    Министерство: Отманбоздаг является одним из крупнейших грязевых вулканов мира

    Вулкан повторно проснулся через 52 года

    Вулкан повторно проснулся через 52 года

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на территории Гарадагского района проснулся вулкан Отманбоздаг.

    Как сообщил Report директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев, на данный момент приступили к экспертизе: "Очаг проснувшегося вулкана расположен не в Сангачале, а в 36 км от поселка Сахиль. Отманбоздаг является одним из крупнейших грязевых вулканов мира. До сегодняшнего дня он трижды извергался с довольно продолжительными перерывами. В последний раз извержение произошло 1 октября 1965 года".

    По его словам, извержение началось 6 февраля около 12-13 часов: "На данный момент процесс приостановился".

    Касаясь опасности повторного извержения, специалист сказал, что вокруг Отманбоздаг расположены множество мелких вулканов: "Сказать что-либо конкретное по поводу повторного извержения невозможно, однако есть вероятность активности расположенных вокруг небольших вулканов".

    Дж.Пашаев добавил, что поблизости вулкана нет населенных пунктов или же объектов. 

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