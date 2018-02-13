Министерство: Оползень на Баилово в активной фазе

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в оползневой зоне на Баилово ведутся наблюдения, инженерные исследования, оползень и сейчас продолжается в активной фазе".

Об этом заявил Report, находящийся на территории начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, в настоящее время на территорию оползня приближаться нельзя: "На территории большие овраги по 20-30 метров. В настоящее время там ведутся топографические работы. Установка на территории маяков и осуществление других работ невозможно".

Начальник экспедиции отметил, что на оползневых участках расположенных в Зых, "Зели гёл" в поселке Масазыр, в поселке Нубар также наблюдается активность.