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    Министерство: Оползень на Баилово в активной фазе

    В настоящее время установка на территории маяков и осуществление других работ невозможно© Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в оползневой зоне на Баилово ведутся наблюдения, инженерные исследования, оползень и сейчас продолжается в активной фазе".

    Об этом заявил Report, находящийся на территории начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

    По его словам, в настоящее время на территорию оползня приближаться нельзя: "На территории большие овраги по 20-30 метров. В настоящее время там ведутся топографические работы. Установка на территории маяков и осуществление других работ невозможно".

    Начальник экспедиции отметил, что на оползневых участках расположенных в Зых, "Зели гёл" в поселке Масазыр, в поселке Нубар также наблюдается активность.

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