​Министерство конфисковало и уничтожило рыболовные сети лиц, занимающихся незаконной рыбалкой

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В ходе рейдов, проведенных в целях расследования жалоб, поступивших в министерство экологии и природных ресурсов от охотников-любителей и граждан в связи с незаконной охотой на птиц и рыбалкой, были выявлены случаи незаконной охоты на территории страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в ходе рейдов, проведенных совместно с рыбаками-любителями, в Миль-Муганском коллекторе, Ширванском канале были обнаружены и уничтожены незаконные сети и другие приспособления для ловли рыбы: "Кроме того, в соцсетях клубы охотников и рыбаков размещают объявления об организации туров, связанных с охотой на птиц и рыбалкой. Очень жаль, что простые граждане верят подобным объявлениям и, попав под влияние мошенников, соглашаются на незаконную охоту. В ходе рейдов изъято 2 незаконных охотничьих ружья и применен штраф в размере 7000 манатов. Комиссия, созданная на основе обращений жертв подобных "охотничьих клубов", приступила к рейдам на территории республики. В соцсетях также размещен телефонный номер 051-702-00-60. На основе обращений министерство провело расследование".

Обращаясь к населению, министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан не верить ложным обещаниям организаторов подозрительных туров и в случае выявления подобных фактов просит сообщать на "горячую линию" министерства 168. Желающих заниматься охотой министерство просит обращаться к действующим на законном основании организациям или же в местные отделы экологии и природных ресурсов МЭПР.

Рейды по выявлению фактов незаконной охоты продолжаются.