Министерство: Баиловский склон опасен для проживания

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "На оползневой зоне на территории Баилово каких-либо изменений нет, ситуация стабильная".

Об этом Report сказал начальник экспертизы геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли на территории повторный оползень, специалист сказал, что различные участки Баиловской зоны постоянно склонны к оползню:

"Впервые оползень был отмечен здесь в 1847 году. Последний оползень произошел в 2000 году. В отчете министерства экологии и природных ресурсов от 2004 года были установлены контуры территории, вывод был таков, что местность склонна к оползню, опасна, и когда-нибудь там может произойти оползень".

"Как специалист, я бы не советовал населению селиться на оползневой территории, так как она опасна", – сказал А.Гаралов.

По его словам, в подсчетах 2004 года говорится, что загружать Баиловский склон нельзя и нужно запретить проведение там строительных работ:

"В связи с указанной территорией также существует постановление №56 Кабмина. Баиловский склон ни в коем случае нельзя загружать. На указанной местности не должны проводиться строительные работы. Данная территория опасна для проживания".