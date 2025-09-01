    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насаждения

    В последнее время на некоторых лесных территориях Азербайджана отмечены случаи распространения американской белой бабочки (Hyphantria cunea) и коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys), которые повреждают зеленые насаждения.

    Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Вахид Фарзалиев.

    По его словам, для предотвращения распространения вредителей и их перехода на здоровые деревья в настоящее время совместно с соответствующими ведомствами проводятся мероприятия, в лесах ведутся наблюдения и мониторинги, применяются химические и механические методы борьбы:

    "Наблюдения показывают, что эти вредители наносят ущерб не только лесам, но и сельскохозяйственным культурам, что приводит к снижению урожайности и нарушению экологического равновесия".

    Фарзалиев отметил, что американская белая бабочка препятствует росту деревьев, уничтожая их листья за короткое время, а коричнево-мраморный клоп повреждает ореховые, фундуковые и фруктовые деревья, снижая урожайность и ослабляя их устойчивость к болезням и другим вредителям.

