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Минэкологии Азербайджана о сумме штрафа в отношении арабских туристов

Минэкологии Азербайджана о сумме штрафа в отношении арабских туристов "На протяжении нескольких дней в социальных сетях и медиа-ресурсах тиражировалась информация о факте незаконной охоты и жестоком обращении с животными арабских туристов на территории Аджинохура Гахского района Азербайджана. Когда эта информация дошла до н
Экология
26 марта 2021 г. 15:02
Минэкологии Азербайджана о сумме штрафа в отношении арабских туристов

"На протяжении нескольких дней в социальных сетях и медиа-ресурсах тиражировалась информация о факте незаконной охоты и жестоком обращении с животными арабских туристов на территории Аджинохура Гахского района Азербайджана. Когда эта информация дошла до нас, мы приступили к расследованию. Выяснилось, что 372 гектара территории заказника Аджинохур были сданы в аренду местному жителю в 2017 году. Этот гражданин на договорной основе приглашает иностранных гостей, и они там отдыхают. В связи с этим нет никаких ограничений".

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Однако, по его словам, в ходе расследования всплыла информация о жестоком обращении с животными на указанной территории:

"В связи с этим были выписаны штрафы. Вчера в прессе появилась информация, что на данной территории велась охота. Мы начали расследование данной информации. Факт был частично установлен, некоторые моменты нашли свое подтверждение. В связи с этим двое арабских туристов были оштрафованы за нарушение законодательства об охоте на сумму около 4 000 манатов. В настоящее время нами предприняты соответствующие меры для ограничения передвижения оштрафованных лиц по всей территории заказника, созданы посты в различных местах, чтобы они не могли передвигаться по этой территории. Мы продолжаем свою деятельность, расследование будет продолжено".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik ərəb turistlərə tətbiq olunan cərimənin məbləğini açıqladı

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