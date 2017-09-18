МЭПР: Высокая влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 17-21, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемый в ближайшие 3 дня на Абшеронском полуострове нормальный суточный ход метеорологических факторов является положительным фактором, однако высокая влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Восточный ветер днем местами будет усиливаться. Утром местами будет туман.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 21-26 градусов тепла.