МЭПР: В последние дни в столице увеличилось количество затоплений

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Увеличение грунтовых вод в результате чрезмерного количества атмосферных осадков в последние дни и отсутствие канализации привели к увеличению затоплений в Баку".

Об этом Report заявил начальник экспедиции геологического планирования разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Он отметил, что затопления существуют по сей день на территории Забрата и Маштагов, жилого массива Савалан, жилого массива Каменный карьер, городке Шуша на территории Сабунчинского района, улице Малика Аббасова в Бинагадинском районе, поселке Гала: "Сегодня зарегистрирована активность в поселке Нубар-2".

Эксперт отметил, что активность зафиксирована на древнем оползневом участке Баку - Зыхе: "Активность зарегистрирована на оползневых территориях в озере Зели на территории Бинагадинского района. Наибольшая активность в республике зарегистрирована в южном регионе".