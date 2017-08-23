МЭПР: Наблюдаемое количество пыли в Баку и на Абшероне превышает норму на 40%

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов перешли на оперативный режим работы в связи с пыльной погодой, наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, каждые три часа в атмосферном воздухе ведутся наблюдения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, согласно информации, полученной с автоматических и стационарных мониторинговых станций, измеряющих качество воздуха, зафиксировано, что 23 августа 2017 года в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в 15:00 еще немного возросло, превысив санитарную норму на 40%.

Напомним, что в 12:00 этот показатель равнялся 32%.