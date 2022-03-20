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МЭПР: Ночью и утром ожидается туман, дороги покроются льдом

МЭПР: Ночью и утром ожидается туман, дороги покроются льдом Из-за нестабильных погодных условий в стране на дорогах ожидается туман и гололед.
Экология
20 марта 2022 г. 20:05
МЭПР: Ночью и утром ожидается туман, дороги покроются льдом

Из-за нестабильных погодных условий в стране, на дорогах ожидается туман и гололед.

Как передает Report, об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, ночью и утром на дорогах будет туманно и морозно.

Мамедова отметила, что видимость будет ограничена до 300-700 м на отдельных участках автомобильных дорог Губа-Гусар, Кельбаджар-Лачын, Шуша-Физули, Шамкир-Гедабей, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, дороги в горные и предгорные районы будут покрыты льдом.

"Водителям рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях", - сказал она.

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