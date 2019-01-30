МЭПР приступит к мероприятиям по снижению негативного воздействия пластиковых отходов на окружающую среду

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду пластиковых отходов министерство экологии и природных ресурсов организовало встречу заинтересованных сторон с участием международных экспертов".

Об зтом Report сказал завсектором министерства Мехман Набиев.

По его словам, после принятия "Плана мероприятий" по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду отходов пластиковой тары министерство начнет поэтапное исполнение мероприятий с участием всех заинтересованных сторон.

Представитель МЭПР отметил, что международный опыт показал 95%-е снижение спроса на пластиковые пакеты после того, как они стали платными.

Руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова напомнила, что полиэтиленовые пакеты - один из основных факторов загрязнения окружающей среды:

"Эти пакеты не разлагаются естественным путем, не смешиваются с землей и загрязняют окружающую среду, долгое время оставаясь отходами".

И.Ибрагимова отметила, что министерство некоторое время назад выдвинуло инициативу ограничить использование полиэтиленовых пакетов и в связи с этим провело акции с участием представителей СМИ, провело опросы среди общественности.