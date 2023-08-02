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МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями на территории страны.
Экология
2 августа 2023 г. 12:28
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в министерстве, по информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с утра 3 августа до полудня 5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 метров.

После нескольких дней умеренных погодных условий, начиная с северных и западных районов, с 3 по 5 августа, погодные условия изменятся, будут нестабильными, местами ожидаются ливни. В основном в горных и предгорных районах возможны интенсивные осадки, пройдут грозы, выпадет град.

Прогнозируется западный ветер, скорость которого временами составит 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 метров в секунду.

Ожидается повышение уровня водности в реках, кратковременные паводки и сели на некоторых горных реках.

В связи с изложенным МЧС обращается к населению и призывает соблюдать соответствующие правила безопасности, связанные с ожидаемыми погодными условиями.

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