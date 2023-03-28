Личный состав авиаотряда МЧС провел акцию по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

На территории авиабазы авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошла акция по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

На территории авиабазы авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошла акция по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Цель акции, в которой приняли участие личный состав во главе с начальником авиационного отряда генерал-майором Ашрафом Гасымовым - почтение памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, пропаганда в обществе экологической культуры и бережного отношения к природе.

В ходе акции были высажены более 600 деревьев различных пород.