О нас

Личный состав авиаотряда МЧС провел акцию по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

Личный состав авиаотряда МЧС провел акцию по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева" На территории авиабазы авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошла акция по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".
Экология
28 марта 2023 г. 13:43
Личный состав авиаотряда МЧС провел акцию по высадке деревьев в рамках Года Гейдара Алиева

На территории авиабазы авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошла акция по высадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Цель акции, в которой приняли участие личный состав во главе с начальником авиационного отряда генерал-майором Ашрафом Гасымовым - почтение памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, пропаганда в обществе экологической культуры и бережного отношения к природе.

В ходе акции были высажены более 600 деревьев различных пород.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Aviasiya dəstəsində “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib

Другие новости из категории

Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой
ФотоСотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой
28 марта 2023 г. 10:03
Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла
27 марта 2023 г. 13:15
Завтрашняя погода будет благоприятной для метеочувствительных людей
Завтрашняя погода будет благоприятной для метеочувствительных людей
26 марта 2023 г. 21:45
На ряде автомагистралей в Азербайджане будет ограниченная видимость
На ряде автомагистралей в Азербайджане будет ограниченная видимость
26 марта 2023 г. 19:35
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
26 марта 2023 г. 12:46
Нахчыван присоединился к акции Час Земли 2023
ФотоНахчыван присоединился к акции "Час Земли 2023"
26 марта 2023 г. 01:36
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
25 марта 2023 г. 13:07
Турецкий министр: Наши братские отношения с Азербайджаном будут примером для многих стран
ФотоТурецкий министр: Наши братские отношения с Азербайджаном будут примером для многих стран
24 марта 2023 г. 23:29
Азербайджан и МОМ обсудили глобальное изменение климата и будущее сотрудничество
ФотоАзербайджан и МОМ обсудили глобальное изменение климата и будущее сотрудничество
24 марта 2023 г. 19:47
В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму
В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму
24 марта 2023 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi