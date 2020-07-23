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Конфискованные у ресторана дикие животные переданы в Алтыагаджский национальный парк

Конфискованные у ресторана дикие животные переданы в Алтыагаджский национальный парк Два медведя и два волка, конфискованные у семейного центра отдыха Yaşıl Göl в Агстафинском районе, переданы в Центр восстановления дикой природы
Экология
23 июля 2020 г. 15:38

Два медведя и два волка, конфискованные у семейного центра отдыха Yaşıl Göl в Агстафинском районе, переданы в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Алтыагаджском национальном парке.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, дикие животные будут осмотрены врачом-ветеринаром и после прохождения реабилитации возвращены в дикую природу.

Замначальника службы отметила, что в отношении владельца ресторана, содержащего животных в клетках, Сохраба Расулова составлены акт и протокол, он оштрафован на 2 000 манатов в качестве должностного лица.

А.Самедова обратилась к владельцам кафе и ресторанов, заявив о том, что Служба категорически против содержания диких животных в клетках в центрах отдыха, это считается недопустимым по международным конвенциям в сфере защиты диких животных: “Мы благодарны каждому гражданину, обращающему внимание на защиту дикой природы и вносящему свой вклад, обнародую подобные факты".

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Версия на азербайджанском языке Restorandan götürülən vəhşi heyvanlar Altıağac Milli Parkına təhvil verildi
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