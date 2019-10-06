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Компанию оштрафовали за вырубку деревьев в Баку

Компанию оштрафовали за вырубку деревьев в Баку
© Report

В августе текущего года сотрудники министерства экологии и природных ресурсов выявили факт незаконной вырубки деревьев в Наримановском районе Баку недалеко от Монтинского базара и приняли соответствующие меры. Как передаёт Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что представителями исполнительной компании RR CONSTRUVTİON MMC было вырублено несколько деревьев при сносе здания общежития, находившегося в аварийном состоянии.

«По факту составлены акт, протокол. Как юридическое лицо ООО было оштрафовано на 50 тысяч манатов», - рассказала представительница ведомства.

Накануне некоторые СМИ сообщили о незаконной вырубке деревьев по указанному адресу, которая осталась безнаказанной.

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