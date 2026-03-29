Количество осадков в Баку и на Абшероне превысило норму в шесть раз

Количество выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове за два дня осадков превысило норму более чем в шесть раз.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, с 27 марта к утру 29 числа в столице и на полуострове выпало 143 мм осадков, что составляет 606% от месячной нормы.

Кроме того, высота снежного покрова в Шахдаге составила 53 см, в Грызе - 8 см, в Кяльбаджаре - 5 см, в Лачыне и Хыналыге - 3 см.

При этом в Хачмазе выпало 66 мм осадков (272% от месячной нормы), Шабране – 52 (225%), Гусаре – 82 (218%), Кюрдамире – 73 (213%), Гобустане – 88 (205%), Хызы – 92 (204%), Халтане – 72 (191%), Губе – 58 (154%), Грызе – 81 (146%), Нафталане – 24 (125%), Тертере – 32 (120%), Барде – 31 (116%), Шамахы – 83 (113%), Нефтчале – 31 (107%), Хыналыге – 39 мм (104%), Сабирабаде – 30 (100%), Агдаме – 33 (93%), Шахдаге – 65 (93%), Евлахе – 22 (91%), Геранбое – 16 (83%), Шеки – 52 (82%), Имишли – 24 (80%), Зардабе – 23 (80%), Дашкесане – 41 (79%), Ширване – 22 (73%), Мингечевире – 21 (72%), Гядабее – 28 (67%), Гёйчае – 28 (64%), Бейлагане – 17 (60%), Ордубаде – 18 (59%), Билясуваре – 22 (59%), Шамкире – 15 (54%), Огузе – 44 (53%), Шахбузе – 22 (51%), Габале – 44 (49%).

Порывы западного ветра в Дашкесане усилились до 21 м/с, в Шахдаге - 20 м/с , в Шабране - 18 м/с, в Зангилане - 15 м/с.