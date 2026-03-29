    Количество осадков в Баку и на Абшероне превысило норму в шесть раз

    Экология
    • 29 марта, 2026
    • 12:27
    Количество осадков в Баку и на Абшероне превысило норму в шесть раз

    Количество выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове за два дня осадков превысило норму более чем в шесть раз.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

    Согласно информации, с 27 марта к утру 29 числа в столице и на полуострове выпало 143 мм осадков, что составляет 606% от месячной нормы.

    Кроме того, высота снежного покрова в Шахдаге составила 53 см, в Грызе - 8 см, в Кяльбаджаре - 5 см, в Лачыне и Хыналыге - 3 см.

    При этом в Хачмазе выпало 66 мм осадков (272% от месячной нормы), Шабране – 52 (225%), Гусаре – 82 (218%), Кюрдамире – 73 (213%), Гобустане – 88 (205%), Хызы – 92 (204%), Халтане – 72 (191%), Губе – 58 (154%), Грызе – 81 (146%), Нафталане – 24 (125%), Тертере – 32 (120%), Барде – 31 (116%), Шамахы – 83 (113%), Нефтчале – 31 (107%), Хыналыге – 39 мм (104%), Сабирабаде – 30 (100%), Агдаме – 33 (93%), Шахдаге – 65 (93%), Евлахе – 22 (91%), Геранбое – 16 (83%), Шеки – 52 (82%), Имишли – 24 (80%), Зардабе – 23 (80%), Дашкесане – 41 (79%), Ширване – 22 (73%), Мингечевире – 21 (72%), Гядабее – 28 (67%), Гёйчае – 28 (64%), Бейлагане – 17 (60%), Ордубаде – 18 (59%), Билясуваре – 22 (59%), Шамкире – 15 (54%), Огузе – 44 (53%), Шахбузе – 22 (51%), Габале – 44 (49%).

    Порывы западного ветра в Дашкесане усилились до 21 м/с, в Шахдаге - 20 м/с , в Шабране - 18 м/с, в Зангилане - 15 м/с.

    Национальная служба гидрометеорологии Министерство экологии и природных ресурсов Количество выпавших осадков Проливные дожди
    FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasına düşən yağıntının miqdarı normadan 6 dəfə çox olub

    12:44

    В регионах Азербайджана завтра ожидаются дожди и снег

    Экология
    12:40

    Зеленский: Россия не сбавляет оборотов и нацелена на продолжение войны

    Другие страны
    12:27

    Количество осадков в Баку и на Абшероне превысило норму в шесть раз

    Экология
    12:13

    Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару

    В регионе
    11:59

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим

    Инфраструктура
    11:53

    Джейхун Байрамов выразил признательность иранскому коллеге

    Внешняя политика
    11:46

    КСИР нанес удары по промышленным объектам в ОАЭ и Бахрейне

    В регионе
    11:30

    Минобороны Саудовской Аравии заявило о нейтрализации более 10 дронов

    Другие страны
    11:19
    Фото

    В Исламабаде стартуют переговоры по кризису вокруг Ирана

    Другие страны
