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Ильхам Алиев наградил сотрудников Минэкологии и природных ресурсов

Ильхам Алиев наградил сотрудников Минэкологии и природных ресурсов Награждены за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов
Экология
22 мая 2021 г. 16:17
Ильхам Алиев наградил сотрудников Минэкологии и природных ресурсов
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 20-летия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане награждены следующие лица:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Алиева Фирдовси Шахмирза оглу

медалью "Терегги"

Аллахвердиева Рашада Ададиль оглу

Аташева Шахина Аждар оглу

Багирова Агаали Мухаммед оглу

Ахмедову Сейран Ахмед гызы

Амирова Ильгара Фикрет оглу

Ибрагимову Ираду Таир гызы

Исаева Батыхана Ханлар оглу

Гарибова Джаббара Алескер оглу

Меликова Адилагу Авез оглу

Мамедова Джахида Мурад оглу

Мамедову Гюльшад Вагиф гызы

Пириева Музахима Иман оглу

Самедова Агамахмуда Мухаммедирза оглу

Тагиева Гыньяза Ширмамед оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Абдулова Имрана Мамедали оглу

Гусейнова Халыгверди Джамиль оглу

Гахраманова Акифа Рустам оглу

Мамедова Физули Рафиг оглу

Османлы Азера Бинали оглу

Зейналова Адиля Шаиг оглу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçilərini təltif edib - SİYAHI

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