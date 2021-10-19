Хикмет Ализаде: Все еще встречаются случаи использования синтетических рыболовных сетей

Несмотря на просветительские мероприятия и принимаемые соответствующие меры, все еще встречаются случаи использования на территории страны запрещенных синтетических рыболовных сетей.

Несмотря на просветительские мероприятия и принимаемые соответствующие меры, все еще встречаются случаи использования на территории страны запрещенных синтетических рыболовных сетей.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

Он отметил, что эти сети наносят огромный вред флоре и фауне, окружающей среде, приводят к массовой гибели рыб: "Кроме того, такие сети, изготовленные из синтетических материалов, долговечные, они практически не разлагаются в воде, фактически становятся отходами, загрязняя окружающую среду, поэтому необходимо прекратить их применение. К сожалению, некоторые юридические лица, вылавливающие рыбу по квоте, также пользуются такими сетями. В прошлом году из водоемов страны было извлечено и утилизировано 65 тыс. метров, а за 9 месяцев этого года около 50 тыс. метров синтетических сетей".

Начальник службы подчеркнул, что при выявлении фактов незаконного приобретения и реализации синтетических сетей в отношении правонарушителей применяют санкции.

Лов рыбы из всех водоемов синтетическими рыболовными сетями считается преступлением. Законодательством запрещается промышленным рыболовным предприятиям ловить рыбу синтетическими сетями, разрешается использование только сетей из капроновых и льняных волокон.