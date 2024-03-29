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Госслужба экологической безопасности предупредила объекты общепита в связи с превышением норм выбросов

Госслужба экологической безопасности предупредила объекты общепита в связи с превышением норм выбросов Государственная служба экологической безопасности предупредила объекты общественного питания в связи с превышением норм выбросов в атмосферу.
Экология
29 марта 2024 г. 12:51
Госслужба экологической безопасности предупредила объекты общепита в связи с превышением норм выбросов

Государственная служба экологической безопасности предупредила объекты общественного питания в связи с превышением норм выбросов в атмосферу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении начальника госслужбы Хикмета Ализаде.

По словам Ализаде, некоторые объекты пренебрегают своевременным обслуживанием очистных сооружений, не заменяют фильтры, что в итоге приводит к превышению допустимых норм выбросов.

"Мы призываем владельцев ресторанов и объектов общественного питания воспользоваться отсутствием свадебных торжеств в месяц Рамазан и обеспечить соответствие технических показателей очистных сооружений установленным нормам", - отметил Хикмет Ализаде.

Начальник госслужбы подчеркнул, что в отношении нарушителей будут приняты необходимые меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

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