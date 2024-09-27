Госагентство экологической экспертизы оценило экологичность строительных проектов в Баку

В Государственном агентстве экологической экспертизы состоялись общественные слушания по вопросам экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов в столице.

В Государственном агентстве экологической экспертизы состоялись общественные слушания по вопросам экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов в столице.

Как сообщает Report, слушания в том числе нацелены на обеспечение прозрачности в процессах, связанных со строительством, и информирование общественности о реализуемых проектах.

В ходе слушаний обсуждалась необходимость санитарной вырубки деревьев в парке "Шамлыг" в Ясамальском районе, и перемещения зеленых насаждений на улице Эльдара Бабаева 4Z в Бинагадинском районе, где планируется строительство нового объекта.

Было принято решение переместить на другую территорию 27 деревьев и 3 кустарника с пересечения улиц Г.Сарабского, А.Гурбанова и С.Салаева в Насиминском районе Баку, где в рамках пилотного проекта планируется строительство жилых и нежилых зданий.

Кроме того, все зеленые насаждения на площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом, попадающие под застройку, будут перемещены.

Все строительные работы будут вестись с минимальным ущербом зеленым насаждениям. В качестве компенсации решено создать в Баку новую зеленую зону с устойчивой системой полива.