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Гидрометцентр: В ближайшие два дня температура воздуха повысится, будет дуть ветер

Гидрометцентр: В ближайшие два дня температура воздуха повысится, будет дуть ветер В ближайшие два дня на территории Азербайджана ожидается постепенное повышение температуры и преобладание ветреной погоды.
Экология
26 марта 2022 г. 13:34
Гидрометцентр: В ближайшие два дня температура воздуха повысится, будет дуть ветер

В ближайшие два дня на территории Азербайджана ожидается постепенное повышение температуры и преобладание ветреной погоды.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Минувшим днем вечером в Джульфе, Ордубаде, Губе, Хачмазе, Гусаре, Грызе, Ярдымлы, Шабране, Баку и на Абшеронском полуострове: Баку, Маштаге, на острове Чилов выпало до 1.0 -2.0 мм осадков, которые постепенно прекратились к утру 26 марта, в большинстве районов осадков не наблюдалось.

Снег постепенно тает, в настоящее время высота снежного покрова составляет 55 см в Сарыбаше (Гах), 52 см в Лерике, 29 см в Алтыагаче, 26 см в Агдере (Ордубад), 23 см в Ярдымлы, 14 см в Кишчае (Шеки), 12 см в Халтане, Дашкесане, 11 см в Грызе, 6 см в Гёйгёле.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляла до 5° тепла, в Нахчыванской АР - до 6°, в горных районах - до 10° мороза, в низинных районах - до 6° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın iki gün ərzində temperatur yüksələcək, külək əsəcək

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