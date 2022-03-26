Гидрометцентр: В ближайшие два дня температура воздуха повысится, будет дуть ветер

В ближайшие два дня на территории Азербайджана ожидается постепенное повышение температуры и преобладание ветреной погоды.

В ближайшие два дня на территории Азербайджана ожидается постепенное повышение температуры и преобладание ветреной погоды.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Минувшим днем вечером в Джульфе, Ордубаде, Губе, Хачмазе, Гусаре, Грызе, Ярдымлы, Шабране, Баку и на Абшеронском полуострове: Баку, Маштаге, на острове Чилов выпало до 1.0 -2.0 мм осадков, которые постепенно прекратились к утру 26 марта, в большинстве районов осадков не наблюдалось.

Снег постепенно тает, в настоящее время высота снежного покрова составляет 55 см в Сарыбаше (Гах), 52 см в Лерике, 29 см в Алтыагаче, 26 см в Агдере (Ордубад), 23 см в Ярдымлы, 14 см в Кишчае (Шеки), 12 см в Халтане, Дашкесане, 11 см в Грызе, 6 см в Гёйгёле.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляла до 5° тепла, в Нахчыванской АР - до 6°, в горных районах - до 10° мороза, в низинных районах - до 6° тепла.