    Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повестке

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 11:34
    За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повестке.

    Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Баку Фергюс Олд на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

    "Я думаю о том, какой путь Азербайджан прошел за последние два года. Два года назад проведение COP29 в Баку еще даже не было объявлено. Год назад прошла первая Неделя климатических действий в Баку. Полагаю, что подобные мероприятия способствуют расширению и углублению дискуссий, выходящих за рамки деятельности правительств", - сказал дипломат.

    По его словам, в Баку собрались многие участники, которые на протяжении долгого времени вовлечены в климатическую повестку - представители органов власти, ученые, эксперты зеленой экономики.

    Олд подчеркнул, что благодаря проведению COP29 и инициативам вроде Недели климатических действий климатическая дискуссия стала гораздо шире и включает все большее количество участников.

