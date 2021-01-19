О нас
Report Georgia
Аудио новости

В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега

В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Экология
19 января 2021 г. 20:44
В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 19:00 19 января в Шаруре, Шахбузе, Дашкесане, Гедабеке, Гейгеле, Гяндже, Огузе, Габале, Шеки, Маразе, Алтыагадже, Исмаиллы, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Агстафе, Шамахы, Хыналыге, Сарыбаше (Гах), Шабрани, Шахдаге выпал снег, в Баку мокрый снег.

В Сумгайыте, Маштаге, Бине, Пираллахи, Тертере, Евлахе, Гейчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Газимамеде, Билясуваре, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агсу наблюдались дожди.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıya sulu qar, bölgələrdə yağış və qar yağıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Баку пошел первый снег
В Баку пошел первый снег
19 января 2021 г. 20:22
Полиэтиленовые пакеты будут доступны за деньги
Полиэтиленовые пакеты будут доступны за деньги
19 января 2021 г. 17:45
Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане
Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане
19 января 2021 г. 17:31
В Азербайджане создадут 8 региональных полигонов для отходов
В Азербайджане создадут 8 региональных полигонов для отходов
19 января 2021 г. 17:20
Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря
Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря
19 января 2021 г. 17:11
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января
19 января 2021 г. 13:57
Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра, в регионах выпал снег
Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра, в регионах выпал снег
18 января 2021 г. 21:33
Завтра в Баку ожидается снег
Завтра в Баку ожидается снег
18 января 2021 г. 14:01
Предупреждение о перемене погоды
Предупреждение о перемене погоды
18 января 2021 г. 12:37
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
17 января 2021 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi