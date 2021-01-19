В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега

В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

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Обнародована фактическая погода в Азербайджане. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 19:00 19 января в Шаруре, Шахбузе, Дашкесане, Гедабеке, Гейгеле, Гяндже, Огузе, Габале, Шеки, Маразе, Алтыагадже, Исмаиллы, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Агстафе, Шамахы, Хыналыге, Сарыбаше (Гах), Шабрани, Шахдаге выпал снег, в Баку мокрый снег. В Сумгайыте, Маштаге, Бине, Пираллахи, Тертере, Евлахе, Гейчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Газимамеде, Билясуваре, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агсу наблюдались дожди. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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