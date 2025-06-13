Вугар Керимов: Армяне уничтожили 54 тыс. га лесных площадей во время оккупации территорий Азербайджана

Фаиг Муталлимов: Армяне уничтожили 260 тыс. га леса во время оккупации

Территории Азербайджана подверглись экологическому террору в период оккупации, часть природных памятников и лесных массивов была уничтожена армянами.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, мониторинги, проведенные после освобождения территорий, показали, что во время оккупации было уничтожено 54 тыс. га лесных массивов.

"После освобождения территорий восстановлено 300 га территорий. В настоящее время восстановительные работы ведутся на 200 га", - сказал он.