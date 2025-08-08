О нас

Дождь будет идти в выходные, в некоторых районах выпадет град

С 10 августа днем погодные условия начнут меняться, начиная с северных и западных районов. До 12 августа ожидаются периодические осадки и грозы.
Экология
8 августа 2025 г. 17:28
Дождь будет идти в выходные, в некоторых районах выпадет град

С 10 августа днем погодные условия начнут меняться, начиная с северных и западных районов. До 12 августа ожидаются периодические осадки и грозы.

Как сообщает Report, об этом предупредила Национальная служба гидрометеорологии.

Локальные ливни и возможный град прогнозируются в ряде районов - Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара и Горный Ширван.

Из-за осадков возможно повышение уровня воды в реках. В горных районах Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринском регионе не исключены кратковременные сели.

Температура воздуха снизится на 3–5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Версия на азербайджанском языке Həftəsonu yağış yağacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

