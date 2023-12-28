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Директор бюро Гидрометслужбы: Порывы ветра будут достигать 33 м/с

Директор бюро Гидрометслужбы: Порывы ветра будут достигать 33 м/с В результате поступления холодных воздушных масс на территорию республики с северо-запада, начиная с ночных часов 28 декабря, погодные условия в Азербайджане изменились, в настоящее время наблюдается сильный северо-западный ветер.
Экология
28 декабря 2023 г. 08:08
Директор бюро Гидрометслужбы: Порывы ветра будут достигать 33 м/с
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В результате поступления холодных воздушных масс на территорию республики с северо-запада, начиная с ночных часов 28 декабря, погодные условия в Азербайджане изменились, в настоящее время наблюдается сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, порывы ветра местами достигают 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25-28 м/с.

"Сильный ветер сохранится в течение дня, его максимальная скорость кое-где достигнет 28-33 м/с, к вечеру порывы постепенно ослабнут. Во время сильного ветра не рекомендуется стоять под временными постройками и высокими деревьями", - добавила Г.Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Gülşad Məmmədova: “Küləyin maksimal sürəti bəzi yerlərdə 28-33 m/s-yə çatacaq”

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