Директор бюро Гидрометслужбы: Порывы ветра будут достигать 33 м/с

В результате поступления холодных воздушных масс на территорию республики с северо-запада, начиная с ночных часов 28 декабря, погодные условия в Азербайджане изменились, в настоящее время наблюдается сильный северо-западный ветер.

В результате поступления холодных воздушных масс на территорию республики с северо-запада, начиная с ночных часов 28 декабря, погодные условия в Азербайджане изменились, в настоящее время наблюдается сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Report , об этом сказала директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, порывы ветра местами достигают 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25-28 м/с.

"Сильный ветер сохранится в течение дня, его максимальная скорость кое-где достигнет 28-33 м/с, к вечеру порывы постепенно ослабнут. Во время сильного ветра не рекомендуется стоять под временными постройками и высокими деревьями", - добавила Г.Мамедова.