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Директор Абшеронского нацпарка: Несмотря на колебания уровня воды, рельеф косы Шах-дили не меняется

Директор Абшеронского нацпарка: Несмотря на колебания уровня воды, рельеф косы Шах-дили не меняется Сегодня исполняется 18 лет со дня образования Абшеронского национального парка, расположенного на юго-восточной оконечности Абшеронского полуострова на песчаной косе Шах-дили. Парк был создан распоряжением президента страны 8 февраля 2005 года.
Экология
9 февраля 2023 г. 11:56
Директор Абшеронского нацпарка: Несмотря на колебания уровня воды, рельеф косы Шах-дили не меняется

Сегодня проходит 18 лет со дня образования Абшеронского национального парка, расположенного на юго-восточной оконечности Абшеронского полуострова на песчаной косе Шах-дили. Парк был создан распоряжением президента страны 8 февраля 2005 года.

Об этом Report рассказал директор национального парка Этибар Ибрагимов.

По его словам, интересная особенность Шахской косы заключается в том, что несмотря на колебания уровня воды, происходившие в Каспийском море на протяжении тысячелетий, рельеф косы Шах-дили не меняется, сохраняя форму "клюва орла" на карте страны.

Ибрагимов отметил, что регион, в котором расположен парк, более уязвим с точки зрения сохранения биологического разнообразия из-за высокой численности населения и высоких темпов развития экономики: "Поэтому значение парка в направлении сохранения биоразнообразия региона весьма ценно. Здесь охраняются многие эндемичные виды растений, орнитофауна. Абшеронский национальный парк также расположен на маршруте миграции перелетных птиц. Ежегодно в период зимней миграции здесь наблюдаются сотни видов птиц, включая фламинго. Эти особенности составляют экотуристический потенциал Абшеронского национального парка".

"С августа 2022 года по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов отремонтированы дороги парка, введена в эксплуатацию новая велосипедная дорожка. Туристы могут кататься на велосипедах на дорожке протяженностью 6-8 км, взять напрокат электроскутеры. Также можно совершать пешие прогулки или воспользоваться беседками для пикника.

С начала марта этого года для более эффективного времяпрепровождения в парке посетителям предложат целый ряд новых развлечений - прогулки на лошадях и в фаэтоне по берегу моря, стрельба из лука и арбалета, мастер-классы по изготовлению керамической посуды, технике рисования на воде (Эбру)", - рассказал директор парка.

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Версия на азербайджанском языке Фото Abşeron Milli Parkının direktoru: "Su səviyyəsinin tərəddüdlərinə baxmayaraq Şah Dili burnunun relyefi dəyişmir"

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