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Десятки дельфинов погибли после разлива мазута в Керченском проливе

Десятки дельфинов погибли после разлива мазута в Керченском проливе Свыше 30 погибших дельфинов обнаружены в море после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе.
Экология
5 января 2025 г. 20:45
Десятки дельфинов погибли после разлива мазута в Керченском проливе

Свыше 30 погибших дельфинов обнаружены в море после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие данные привел Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".

"Сводка на 5 января 2025 года по ситуации с погибшими дельфинами и о том, что удается/удалось сделать (...) С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них - 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС - совсем старые тела", - уточнили в центре.

Отмечается, что для нынешнего периода такое количество тел погибших дельфинов - нетипично большая цифра.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

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