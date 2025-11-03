Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Центр рыболовства: В Азербайджане нет дефицита рыбы на рынках

    Экология
    • 03 ноября, 2025
    • 17:25
    В Азербайджане нет дефицита рыбы на рынках, а цены на рыбную продукцию остаются стабильными.

    Об этом в интервью Report заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев.

    Он отметил, что, по итогам наблюдений в водоемах страны - в частности, в Мингячевирском, Шамкирском и Йеникендском водохранилищах, выявлены достаточно высокие запасы некоторых видов рыб, в частности, судака и карася.

    "Установленные допустимые нормы вылова позволяют сохранить естественное воспроизводство этих видов и поддерживать популяцию", - отметил он.

    В то же время, по словам Алиева, численность карповых рыб в этих водоемах оказалась ниже ожидаемой, что станет сигналом для пересмотра квот и мер по увеличению их численности в будущем.

    "Разведение сазана и карпа в аквакультурных хозяйствах находится на хорошем уровне. Мы постоянно работаем с поставщиками и рыбоводческими фермами, чтобы сохранить стабильные цены. На сегодняшний день дефицита рыбы на рынке нет, и серьезного роста цен также не наблюдается. И это, безусловно, радует", - подчеркнул глава центра.

    Полную версию интервью можно прочитать по ссылке.

    Центр рыболовства Джейхун Алиев дефицит рыбная продукция
    Direktor: Azərbaycan bazarlarında balıq qıtlığı yoxdur

