Центр рыболовства: В Азербайджане нет дефицита рыбы на рынках

В Азербайджане нет дефицита рыбы на рынках, а цены на рыбную продукцию остаются стабильными.

Об этом в интервью Report заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев.

Он отметил, что, по итогам наблюдений в водоемах страны - в частности, в Мингячевирском, Шамкирском и Йеникендском водохранилищах, выявлены достаточно высокие запасы некоторых видов рыб, в частности, судака и карася.

"Установленные допустимые нормы вылова позволяют сохранить естественное воспроизводство этих видов и поддерживать популяцию", - отметил он.

В то же время, по словам Алиева, численность карповых рыб в этих водоемах оказалась ниже ожидаемой, что станет сигналом для пересмотра квот и мер по увеличению их численности в будущем.

"Разведение сазана и карпа в аквакультурных хозяйствах находится на хорошем уровне. Мы постоянно работаем с поставщиками и рыбоводческими фермами, чтобы сохранить стабильные цены. На сегодняшний день дефицита рыбы на рынке нет, и серьезного роста цен также не наблюдается. И это, безусловно, радует", - подчеркнул глава центра.

