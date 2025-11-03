İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Direktor: Azərbaycan bazarlarında balıq qıtlığı yoxdur

    Ekologiya
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:49
    Direktor: Azərbaycan bazarlarında balıq qıtlığı yoxdur
    Ceyhun Əliyev

    Azərbaycan bazarlarında balıq qıtlığı yoxdur.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin direktoru Ceyhun Əliyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda balıq və su bioloji resurslarının bazar qiymətləri stabil olaraq qalır:

    "Həm tədarükçülərlə, həm də akvakultura təsərrüfatları ilə işləyirik ki, bazarlarda qiymət sabit qalsın. Düşünmürəm ki, hazırda bazarda balıq qıtlığı var. Müşahidələrə görə, balıq qiymətlərində ciddi artım da yoxdur. Bu da, əslində, sevindirici haldır".

    Müsahibənin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    balıq qiyməti Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi Ceyhun Əliyev

