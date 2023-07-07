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В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь

В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 10 июля до вечера 11 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в некоторых местах до 23-25 м/с.
Экология
7 июля 2023 г. 15:27
В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 10 июля до вечера 11 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в некоторых местах до 23-25 м/с.

Как сообщает Report, об этом предупреждает Национальная служба гидрометеорологии.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 8 июля до вечера 10 июля ожидаются дожди и грозы. В некоторых районах Гянджа-Газахского, Дашкесан-Гедабейского, Балакян-Шекинского районов осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

Ожидается, что с 7 по 11 июля восточный ветер усилится местами до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-25 м/с.

В реках, вероятно, увеличится водность, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели и паводки.

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