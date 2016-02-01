Британские ученые: 2016 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшие пять лет температура на Земле продолжит повышаться. Как передает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследования британских ученых.

По мнению исследователей, подобные процессы будут обусловлены высоким уровнем выбросов парниковых газов, а также Эль-Ниньо — фазы Южной осцилляции (колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), при которой область нагретых вод смещается к востоку.

Ученые отмечают, что 2016 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, а в 2017 году рекордов может и не быть. Причиной тому обратный Эль-Ниньо процесс под названием Ла-Нинья. После этого температура на Земле, скорее всего, снова начнет повышаться.