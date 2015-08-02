Белый дом намерен обязать штаты сократить вредные выбросы в атмосферу

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Белый дом в понедельник намерен утвердить правила, обязывающие каждый штат сократить вредные выбросы в атмосферу, которые производят работающие на угле топливные электростанции. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Washington Post.

План федеральных властей заключается в том, чтобы к 2030 году сократить загрязнение на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. При этом предусмотрены поощрения для штатов и компаний, которые смогут быстро реализовать инициативу. Кроме того, у местных властей будет больше времени на проведение необходимых изменений, чем это было предусмотрено в предыдущей стратегии. Ожидается, что благодаря таким решениям через 15 лет объем электроэнергии, получаемой благодаря возобновляемым источникам, увеличится до 28%

Издание уточняет, что целью администрации США является ускоренный переход на возобновляемые источники энергии "взамен угля, при сжигании которого образуются выбросы, считающиеся причиной глобального потепления". Борьба с этим явлением является одним из пунктов повестки президента США Барака Обамы. Ранее республиканская оппозиция уже подвергала такие планы критике, называя их неэффективными и затратными.