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Аждар Тагизаде: Иран создает серьезный межнациональный конфликт, осушая озеро Урмия

Аждар Тагизаде: Иран создает серьезный межнациональный конфликт, осушая озеро Урмия Иран создает серьезный межнациональный конфликт, осушая озеро Урмия.
Экология
30 ноября 2022 г. 12:15
Аждар Тагизаде: Иран создает серьезный межнациональный конфликт, осушая озеро Урмия

Иран создает серьезный межнациональный конфликт, осушая озеро Урмия.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель организации Демократический тюркский союз Южного Азербайджана (GADTB) Аждар Тагизаде на состоявшемся в Баку общественном обсуждении, посвященном проблеме осушения озера Урмия.

Председатель союза отметил, что вопрос, связанный с озером Урмия, уже перерос в политический, и это ни для кого не секрет:

"Перекрыты реки, текущие из территорий, где проживают курды. Это порождает глубокий межнациональный конфликт в Иране. Построенный на территории проживания курдов туннель так и не был открыт".

Тагизаде сказал, что высыхание озера вызывает серьезную экологическую проблему.

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Версия на азербайджанском языке Əjdər Tağızadə: "Urmiya gölünün qurudulması ilə İran dərin milli münaqişə yaradır"

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