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Азербайджанские специалисты проведут экспертизу туш выброшенных на берег тюленей

Азербайджанские специалисты проведут экспертизу туш выброшенных на берег тюленей Специалисты Службы охраны биологического разнообразия и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана взяли образцы туш тюленей, выброшенных на берег в азербайджанском секторе Каспийского моря, для установления причины их гибели.
Экология
8 декабря 2022 г. 16:25
Азербайджанские специалисты проведут экспертизу туш выброшенных на берег тюленей

Специалисты Службы охраны биологического разнообразия и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана взяли образцы туш тюленей, выброшенных на берег в азербайджанском секторе Каспийского моря, для установления причины их гибели.

Как сообщил Report начальник службы Фируддин Алиев, в ходе первичного осмотра следов травм не обнаружено.

Напомним, что несколько дней назад на дагестанском побережье Каспийского моря была зафиксирована массовая гибель тюленей. В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, туши тюленей были обнаружены на побережье в поселках Истису, Набрань, селах Тиканлыоба и Сеидли Хачмазского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərin Azərbaycan bölməsində aşkarlanan suiti cəsədlərindən nümunələr götürülüb

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