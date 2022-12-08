Азербайджанские специалисты проведут экспертизу туш выброшенных на берег тюленей

Специалисты Службы охраны биологического разнообразия и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана взяли образцы туш тюленей, выброшенных на берег в азербайджанском секторе Каспийского моря, для установления причины их гибели.

Специалисты Службы охраны биологического разнообразия и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана взяли образцы туш тюленей, выброшенных на берег в азербайджанском секторе Каспийского моря, для установления причины их гибели.

Как сообщил Report начальник службы Фируддин Алиев, в ходе первичного осмотра следов травм не обнаружено.

Напомним, что несколько дней назад на дагестанском побережье Каспийского моря была зафиксирована массовая гибель тюленей. В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, туши тюленей были обнаружены на побережье в поселках Истису, Набрань, селах Тиканлыоба и Сеидли Хачмазского района.